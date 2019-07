Grote groep jongeren maakt ruzie met tweetal in Werkendam en slaat jongen bloedneus, politie houdt vijf mensen aan

Hoe topspor­ters streden om een Nederland­se titel in de Piraña van De Efteling

Wie op een hete zomerdag in De Efteling op zoek is naar een beetje verkoeling, denkt ongetwijfeld aan wildwaterbaan de Piraña, met zijn opspattende water. Jarenlang was deze attractie naast leuk en verkoelend, ook het strijdtoneel voor een Nederlands Kampioenschap. Tussen 1983 en 2003 streden kanovaarder om het NK kanoslalom, in de Piraña.