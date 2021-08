Grote brand in schuur bij agrarisch bedrijf in Almkerk: sein brand meester gegeven

Roy en Corné zijn vader geworden - via een draagmoe­der en eiceldonor, als eerste homostel in Nederland

7 augustus DRUNEN – Beschuit met blauwe muisjes in Drunen. Roy en Corné zijn na een jarenlang traject eindelijk vader geworden. Een primeur, niet alleen voor de mannen maar ook voor de rest van het land. Ze vormen het eerste homostel dat in Nederland een kind krijgt via een draagmoeder en eiceldonor.