Grote brand in schuur bij agrarisch bedrijf in Almkerk: rook trekt over het dorp

Rust zoeken in Nederland? De kleinscha­li­ge campings bieden uitkomst

4 augustus OUDHEUSDEN/DOEVEREN - Verre reizen zitten er voor veel mensen even niet in. Kleinschalige campings als De Reekens bij Oudheusden en De Linde in Doeveren zijn een uitkomst voor wie toch wat vakantiegevoel en rust zoekt. ,,We wilden eigenlijk naar Zweden. Net als vorig jaar.”