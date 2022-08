Grote brand in loods bij boerderij in Dussen, rook van veraf te zien

Een voetbalwed­strijd met auto’s en een bal van 300 kilo: ‘De een heeft talent, de ander geeft gewoon veel gas’

ALMKERK - Een voetbalwedstrijd met auto’s en een bal van zo’n 300 kilo. Het is en blijft apart. Na een onderbreking van een paar jaar was het autovoetbal zaterdag weer terug als onderdeel van de Almkerkse zomerfeesten.

