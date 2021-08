Grote brand in loods bij agrarisch bedrijf in Almkerk: sein brand meester gegeven

Uitgestel­de expositie '40-'45 in Huis van Waalwijk alsnog te zien

28 juli WAALWIJK - De vorig jaar uitgestelde expositie '40-'45 in het Huis van Waalwijk is opnieuw op de agenda gezet. Als corona geen roet in het eten gooit, is de expositie te zien van 26 september tot en met 31 oktober.