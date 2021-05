Groep lijkt traditie nieuw leven in te blazen tijdens Pinksteren: sloopauto uitgebrand op beruchte kruising in Veen

Politie en jongeren­werk extra in de weer om overlast rond Caleido­scoop in te dammen

12 mei VLIJMEN - Politie, buurtpreventie en boa’s houden scherper toezicht op de situatie rond multifunctioneel gebouw Caleidoscoop op Vlijmen-Vliedberg. En het jongerenwerk is erin geslaagd meer contact te hebben met groepen jongeren rond het gebouw. Op die manier wordt geprobeerd een einde te maken aan de overlast. Of dat is gelukt, is nog even de vraag.