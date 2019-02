Gewonde bij ongeval op A59 bij Sprang-Capelle

Enquêtes om het centrum van Waalwijk nieuw leven in te blazen

8:43 WAALWIJK - Wie zaterdag het stadscentrum van Waalwijk bezocht, liep een gerede kans tegen een enquêteur aan te lopen. Het stadscentrum is namelijk toe aan een metamorfose. Met de crisis die in 2008 begon, kreeg het de nodige klappen te verduren en sindsdien is het te weinig opgekrabbeld. Dat vertaalt zich in wegtrekkende winkeliers, leegstand en teruglopende bezoekersaantallen.