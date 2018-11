Gewonde bij botsing met drie auto's op A59 bij Waalwijk

Kerstfair terug op vertrouwde plek in De Voorste Venne. ,,Het voelt als thuiskomen”

10:48 DRUNEN - De jaarlijkse kerstfair is terug in De Voorste Venne in Drunen. Dertig standhouders presenteren zich dit weekend in het cultureel centrum. Vorig jaar nog werd uitgeweken naar partycentrum Wijnand van Delft, vanwege de verbouwing van De Voorste Venne.