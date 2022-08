Gevonden lichaam in Waalwijkse Surfvijver is van vermiste 36-jarige man

Update, VIDEOWAALWIJK - De dode die woensdag op de bodem van de Surfvijver in Waalwijk werd gevonden, is een 36-jarige man uit Waalwijk. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de man die sinds dinsdagavond vermist is. Onder meer duikers en een sonarboot zijn ingezet bij de zoektocht.

De politie meldde rond 12.00 uur dat een lichaam gevonden is. Later op de dag, rond 20.10 uur, werd duidelijk dat het om de vermiste man gaat. Volgens de politie is de man verdronken. Na die bevestiging is het onderzoek afgesloten.

Die avond werd even na 21.00 uur voor het eerst melding gedaan van de vermissing. Rond die tijd redden omstanders een man uit het water. Hij was met een vriend op het water bezig op een soort luchtbedje. De man die wel uit het water gehaald werd, zat al die tijd radeloos langs de kant van de plas.

Volledig scherm De mannen zouden op een luchtbed in het water zijn gaan recreëren. © Foto Persbureau Midden Brabant - Erik Haverhals

Zijn vriend kwam echter niet meer boven, waarna een grote zoekactie startte. Daarbij werden duikers van de brandweer en een politieheli ingezet. De zoektocht leverde die avond niks op en werd gestaakt bij het vallen van de avond vanwege slecht zicht.

De volgende ochtend werd het lichaam met een sonarboot gelokaliseerd, waarna duikers het naar boven haalden. De politie doet op dit moment onderzoek naar de identiteit.

De toegang tot de plas is woensdag afgezet met hekken. Na de vondst plaatste de politie zwarte hekken.

Volledig scherm Gebied het Lido afgezet door de politie. © FPMB ERIK HAVERHALS

Geen officiële zwemplas

In 2018 werd ook een dode gevonden in de Surfvijver. De man verdronk tijdens het zwemmen.

De gemeente waarschuwde toen dat de vijver geen officiële zwemplas is. De plas is gegraven voor zandwinning en is tot wel twintig meter diep. Dergelijke putten hebben vaak een korte oever, waarna het steil naar beneden gaat. Het nabijgelegen Hoefsven is wel bestemd voor zwemmers.

Volledig scherm De Surfvijver (meest noordelijke water op dit kaartje) is geen officiële zwemplas. 'T Hoefsven (op dit kaartje rood omcirkeld) is een officiële zwemplas en staat zo aangegeven. © Zwemwater.nl

Ook al persoon te water bij Drunen

Even verder, bij een waterplas in Drunen, raakte eerder op de dag al een zwemmer gewond. Dit slachtoffer is uit het water gehaald en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Hulpdiensten op zoek naar man. © Foto Persbureau Midden Brabant - Erik Haverhals

Volledig scherm De hulpdiensten op zoek naar iemand bij de Surfvijver in Waalwijk. © Foto Persbureau Midden Brabant

Volledig scherm De hulpdiensten op zoek naar iemand bij de Surfvijver in Waalwijk. © Foto Persbureau Midden Brabant