Gevonden lichaam in sloot blijkt van 77-jarige vermiste man uit Waalwijk te zijn

Waalwijk beslist in augustus over invoering burgerbe­gro­ting

10:11 WAALWIJK - In steeds meer gemeenten kunnen inwoners via een burgerbegroting zelf kiezen waarin geïnvesteerd moet worden. Donderdag 29 augustus wordt duidelijk of de gemeente Waalwijk ook voor zo'n burgerbegroting gaat en zo ja, hoe die begroting er dan uit gaat zien.