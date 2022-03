Gevecht om de kiezer? Het is vooral gemoedelijk, met ijsjes en een polonaise. ‘Mijn stem heeft-ie al’

Scooterrij­der gewond bij ongeval in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Op de Niels van de Schansstraat in Sprang Capelle is in de nacht van zaterdag op zondag een scooterrijder gewond geraakt. Voorbijgangers troffen het slachtoffer op straat aan en belden de hulpdiensten.

13 maart