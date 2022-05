Gevangen ara in Vlijmen wacht op zijn baasje, ‘Hij moet een paar dagen bijkomen van zijn avontuur’

Altena zoekt in buurt Wijk en Aalburg naar opvangplek voor vluchtelin­gen uit Oekraïne

ALTENA - De gemeente Altena zoekt in met name de omgeving van Wijk en Aalburg naar een derde locatie om vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen. Dit vanwege de spreiding over de gemeente. De twee bestaande locaties zijn in Werkendam en in Rijswijk.

19 mei