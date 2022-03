Geen gewonden bij kettingbotsing op A59 bij Drunen

‘Je mannetje staan? Dat kan een vrouw in de politiek net zo goed’

Wit, grijs, man? Zo ziet het gemiddelde gemeenteraadslid eruit. In geen enkele gemeenteraad in De Langstraat zijn vrouwen in de meerderheid. Maar de nieuwe vrouwelijke generatie politici hoopt deze verkiezingen meer diversiteit te brengen.

16 maart