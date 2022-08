Gedwongen vertrek directeur Schoenenkwartier wordt niet gepruimd; petitie loopt als een trein

,,1181 keer getekend. In 36 uur!”, zegt Christine Vesters uit Waalwijk. Zij begon zaterdag de petitie ‘Verleng contract van Anouk als directeur Schoenenkwartier’ en is dik tevreden. Over de animo om Van Heesch te steunen dan. Want voor het besluit van het tweekoppige bestuur van het schoenenmusuem heeft ze geen goed woord over.