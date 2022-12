‘Freek de Jonge is wat milder geworden, maar houdt het publiek nog steeds een spiegel voor’

Top of flopFreek de Jonge speelt in De Schreef een oudere heer die zich niets aantrekt van wetten en conventies. Zo houdt hij zich staande in een steeds gekker wordende wereld. Verslaggever Chris Korsten vroeg aan bezoekers wat ze van de cabaretvoorstelling vonden.

Wat: Cabaretvoorstelling De Schreef van Freek de Jonge

Waar: Theater De Leest in Waalwijk

Wanneer: 30 november

Monique Mulders

‘Zoals gewoonlijk hield Freek het publiek een spiegel voor’

Monique Mulders (65) uit Drunen

„Het is de derde keer dat ik dit cabareticoon live heb gezien. In vergelijking met zijn kneiterharde Neerlands Hoop-optredens is Freek wat milder geworden, maar ik vind hem nog steeds steengoed. Zoals gewoonlijk hield Freek óók vanavond het publiek een spiegel voor. Hij stond op een positieve manier stil bij de evolutie van de mens en wat dat zoal heeft gebracht. Een overhoring omtrent historische feiten over het Songfestival en de Olympische Spelen leverde volop interactie op. Het meest gelachen heb ik toen het boerenprotest voorbijkwam: onverstaanbaar, op enkele termen en begrippen na.”

Stefan Verschuren

‘Dit is niet zozeer mijn humor, het is ook net iets te beschaafd’

Stefan Verschuren (38) uit Vlijmen

„Het verhaal van Freek was één compleet geheel, waardoor alles goed te volgen was. Het centrale thema rondom grensoverschrijdend gedrag in relatie tot de ontwikkeling van de mens kwam mede dankzij allerlei verbanden inhoudelijk prima uit de verf. Alleen is dit niet zozeer mijn humor, het is ook net iets te beschaafd. Ik ben meer fan van grove(re) humor à la Theo Maassen of Hans Teeuwen. Met zijn sterke mimiek wist Freek qua humor nog wat te compenseren. Verder volstond het eenvoudige decor; er was niet veel nodig om de voorstelling tot leven te brengen.”

Margreeth Klein

‘Ongelooflijk dat een 78-jarige dit allemaal presteert’

Margreeth Klein (55) uit Waalwijk

„Freek staat nog altijd aan de top, al zullen jongere generaties daarover wellicht anders denken. Dit was een ouderwets optreden met de nodige dynamiek. Ongelooflijk dat een 78-jarige dit allemaal presteert. Ook knap om bij het hoofdthema te beginnen om er later via omwegen op terug te komen en vervolgens alles aan elkaar te rijgen. Flink gelachen om het typetje van de boze boer. De grappige en absurdistische passages over Lil’ Kleine en Marc Overmars mochten er eveneens wezen. De grap over het speldje van de minister was er nog gauw ‘ingefietst’, wat de voorstelling een actueel tintje gaf.”