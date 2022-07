Frans van der Lee herdacht als ‘politieke vlegel’ en iemand bij wie inwoners ‘altijd terechtkonden’

IN MEMORIAM Frans van der Lee stak zijn mening niet onder stoelen of banken: ‘Maar hij had ook een zachte kant’

DRUNEN - In zijn woonplaats Drunen is woensdag het Heusdense raadslid Frans van der Lee overleden. Hij is 81 jaar geworden. Van der Lee kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen en was al enige tijd ernstig ziek.

