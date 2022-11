Frank Spierings staat voor pittige klus als nieuwe wethouder: veel grote projecten in Waalwijk

De VVD heeft snel gehandeld. Bakker stopte onverwacht als wethouder , omdat een deel van het politieke circus hem te veel (negatieve) energie kostte. Enkele weken later is Spierings nu tijdens een extra raadsvergadering beëdigd als z'n opvolger. Dat gebeurde zonder enige politieke discussie.

Prominente rol

Er wordt nu opnieuw gekeken naar de portefeuilleverdeling onder de vijf wethouders en burgemeester. Spierings verwacht veel taken van Bakker over te nemen. Volgende week valt daar een definitief besluit over. Bakker had een prominente rol als onder meer wethouder economische zaken. Hij was nauw betrokken bij miljoenenprojecten als de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), insteekhaven en bedrijventerrein Haven, maar bijvoorbeeld ook bij een organisatie als Baanbrekers.