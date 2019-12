Forse schade aan vrieshuis in Waspik door uitslaande brand: ‘Niet handig, net voor de kerstdagen’

update + VideoWASPIK - In een vrieshuis aan de Dwarsweg in Waspik is zondagmiddag brand uitgebroken. Volgens eigenaar Ad van der Westen kan de schade oplopen tot in de tienduizenden euro's.

In de hal liggen voornamelijk bakkerijproducten opgeslagen. De buitenkant van het pand is zwartgeblakerd door het vuur. Het vuur is aan de voorzijde ontstaan. ,,Daar hebben we een werkruimte”, zegt Van der Westen. ,,De rest is vrieshuis. Dat ligt vol met brood.” ,,Da’s niet handig, zo net voor de kerstdagen”, vult zijn zoon Randy aan.

Uitslaand

Het vuur werd rond 14.30 uur gemeld. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was de brand uitslaand en was sprake van een flinke rookontwikkeling. Brandweerkorpsen uit Raamsdonksveer, Waalwijk, ’s Gravenmoer en Waspik kwamen ter plaatse en wisten snel te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar naastgelegen panden.

,,Aanvankelijk hebben we opgeschaald naar grote brand”, zegt Martin van Eeten, officier van dienst van de brandweer. ,,Waarom dat kun je wel zien, want er staan aan beide kanten andere bedrijfsgebouwen vlak naast. Gelukkig hebben we kunnen voorkomen dat de buren mee zouden gaan.”

Van Eeten bevestigt dat het vuur aan de voorkant van de hal - de werkruimte - is ontstaan. ,,Daarna heeft het vuur zich via de isolatie in de wand naar het dak verspreid en is er even een uitslaande brand geweest.”

Volgens de officier van dienst heeft ook de vrieshal vol rook gestaan. ,,Ik denk dat de inhoud niet meer bruikbaar zal zijn.” Randy van der Westen hoopt op het tegendeel, als hij even later de schade heeft mogen zien. ,,Deze hal bestaat uit een doos in een doos. In de vrieshal was geen rook en het was erg steeds koud.”

Hij denkt dat oorzaak van de brand gezocht moet worden in de radio die in de werkruimte stond. ,,Precies daar is de brand ontstaan.”

Bij het blussen werd onder meer gebruik gemaakt van een hoogwerker en een schuimblusvoertuig.

