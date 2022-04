Fontein in Waalwijks centrum vertoont nog kuren: problemen met software

Het 'vernieuwde’ Raadhuisplein is zo'n drie weken geleden officieel ‘geopend’. Het plein is flink onder handen genomen. Eén van de blikvangers is de bekende lantaarn. Er zijn daaromheen fonteintjes aangelegd. Deze ‘bedriegertjes’ zullen regelmatig water spuiten. Maar het viel veel mensen op dat de fontein de laatste tijd wel erg vaak uit staat. Het leidde tot de nodige speculaties op Facebook. Zijn de fonteintjes nu al kapot, en moet heel het plein weer op de schop om ze te repareren?