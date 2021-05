Flinke schade aan woning in Heusden na ontploffing met zwaar vuurwerk

Inwoners Waalwijk moeten na jarenlang verzet ‘ingepikte’ voortuin­tjes afstaan aan gemeente

5 mei WAALWIJK - De ‘ingepikte’ voortuintjes in de Van Berckenrodelaan moeten terug naar de gemeente Waalwijk. Na jarenlang verzet stelt de rechter betrokken bewoners in het ongelijk. Ze moeten een deel van ‘hun tuin’ weer afstaan aan de gemeente, die eigenaar is van de grond. Volgens de rechter is van verjaring geen sprake.