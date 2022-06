Fietsende vrouw geschept door auto in Oudheusden

Het is bijna niet meer voor te stellen: ooit telde de vesting Heusden tal van boerderij­en

HEUSDEN - Het is bijna niet voor te stellen. Boerderijen midden in een stad, vestingstraten waarin constant de geur van koeien en varkens hangt, wagens die hooi lossen in de Breestraat, stadswallen waarop aardappelen en groeten worden geteeld. Toch maakten stadsboerderijen eeuwenlang deel van het het stadse leven in Heusden. Hans van den Eeden schreef er een boek over.

