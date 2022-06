Fietsend Aalburg geniet voor 36e keer van fietstocht Aalburg Rond: ‘Oma Karin rijdt voorop’

Zonneschijn en bijna windstil. Lekker fietsweer dus. Anton en Karin Buteijn zijn er al vroeg bij. Met twee dochters, schoonzoon en vier kleinkinderen staan ze in Wijk en Aalburg bij opstappunt Vos klaar om de pedalen eens lekker rond te trappen. ,,Het is een heel familiegebeuren”, grapt Anton.

,,We willen sportief zijn”, zegt schoonzoon Marco. ,,De eerste letter voor de puzzel hebben we al”, vult dochter Sandra aan. Jelte (8) is benieuwd hoe de buffels er uitzien waar ze later langs komen. Hoe lang ze over het rondje doen, weten ze nog niet precies. ,,Dat hangt van oma Karin af want die rijdt voorop.”