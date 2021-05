Fatale brand Werkendam was ongeluk, familie van drie slachtoffers (21, 31 en 53) ingelicht

Burgemees­ter over fatale brand in Werkendam: ‘Te verschrik­ke­lijk voor woorden’

3 mei WERKENDAM - Burgemeester Egbert Lichtenberg reageert aangeslagen op de fatale brand in Werkendam. Bij die brand in een appartement aan de Beatrixhaven vielen deze zondag drie doden. ,,Wat hier in de haven gebeurd is, is te verschrikkelijk voor woorden.”