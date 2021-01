Facebook blokkeert restaurant ’t Spoor na zwemfilmpje. ‘Dit kost klanten, we zijn in een slechte film terechtgekomen’

Bevolking Langstraat groeit weliswaar door, maar overal sterf­te-over­schot

22 januari DE LANGSTRAAT - Altijd weer leuk om even te weten. Is het aantal inwoners van een gemeente vorig jaar toegenomen, of is sprake van krimp? En hoe zit het de dorpen onderling. Groeit de een harder dan de ander? Alle gemeenten hebben een sterfte-overschot, wellicht mede het gevolg van Covid-19.