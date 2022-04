Extra service: gepersonaliseerde armbanden op de vrijmarkt in Waalwijk

Verwarring in Waalwijkse raadszaal: je linkerhand omhoog, dan geen raadslid

WAALWIJK - Je linker- of rechterhand opsteken. Het kan heel wat uitmaken. Monique Schilders van Sociaal Lokaal weet daar inmiddels alles van. Ze ging ongemerkt de fout in bij haar beëdiging als gemeenteraadslid in Waalwijk, en dus moest later het hele circus over.

22 april