Ex-agente Belinda doet een ‘Ik-vertrekje’ en schiet meteen wortel in Spanje

Renovatie Mariakapel is Elshouts eigen wonder

ELSHOUT - Op 1 juni startte de renovatie en aanbouw van de Mariakapel in Elshout. Precies een halfjaar later gingen de deuren weer open. Het is een parel geworden, te danken aan Elshout zelf. Bijna 85.000 euro is er bijeen gebracht. ,,Toen we dat bedrag voor de eerste keer hoorden, dachten we: dat halen we nooit.”

28 december