Enexis bouwt nieuw verdeelstation in Andel

Uit de toelichting op het plan blijkt dat er geen negatieve effecten op de natuur te verwachten zijn en dat ook stikstof niet tot problemen zal leiden. Een gebouw als dit verdient over het algemeen niet de schoonheidsprijs. Vandaar dat nagedacht is over een landschappelijke inpassing door het aanbrengen van groen waardoor het gebouw opgaat in de omgeving.

,,We hebben daarvoor suggesties gedaan”, zegt Frans Sterrenburg, voorzitter van de dorpsraad. ,,Ik ben benieuwd of daarmee rekening is gehouden. Tijdens een informatiebijeenkomst hebben we onze wensen kenbaar gemaakt. Beloofd is ook dat we bij de verdere ontwikkeling van het plan betrokken zouden worden. Dat is niet gebeurd. Het is toch wel slordig dat we niet zijn geïnformeerd voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.”