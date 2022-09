Energiecrisis? Dan maar een kleiner stukje kaas van De Kern, maar klanten blijven niet weg

Feestelijk onthaal voor lopers van ‘De 80': ‘Het was zwaar, ik had al snel blaren’

WAALWIJK - De lopers van de 80 van de Langstraat wacht deze zondag een feestelijk onthaal in het centrum van Waalwijk. De één komt strompelend over de finish, de ander oogt nog opvallend fit. ,,Ik had al snel blaren, dus het was zwaar.”

11 september