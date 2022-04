En dan krijgt je zus in Australië dementie: ‘Ik ben op het vliegtuig gestapt en heb haar opgehaald’

Een jaar of vier geleden was daar ineens een telefoontje van kennissen uit Australië: ‘Het gaat niet goed met Mary. Ze vergeet dingen.’ Gemmy Hovers stapte op het vliegtuig om poolshoogte te nemen. Twee maanden later kwam ze terug met een nieuwe huisgenoot. Eenmaal in Australië was het snel duidelijk, vertelt Gemmy. Mary heeft dementie. ,,Ik heb haar de keus gegeven. Je blijft hier en je weet niet wie er straks voor jou zorgt of je gaat mee terug naar Nederland waar je je familie hebt.”