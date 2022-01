Eftelingfans mogen weer en dan is er nog een nieuwe attractie ook: ‘Sindbad de Zeeman, heel gaaf’

Hein Lommers trekt de kar bij Voor Loon tijdens gemeente­raads­ver­kie­zin­gen in Loon op Zand

LOON OP ZAND - Politieke partij Voor Loon in de gemeente Loon op Zand heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen rond. Lijsttrekker bij de verkiezingen in maart is Hein Lommers.

25 januari