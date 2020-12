Efteling voor het eerst centraal als decor van Nederlandse bioscoopfilm. ‘Alles draait om familiegevoel’

Hotel Torenzicht haalt bakzeil bij de rechter: ‘Maar einde verhaal is het zeker niet!’

10 december Burgemeester Hanne van Aart heeft terecht een drank- en horecavergunning geweigerd aan Junior Eloise, beoogd exploitant van Hotel Torenzicht in Kaatsheuvel. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. Eloise en zijn partner Pearl Maasland zijn nu ‘druk doende om een andere weg in te slaan’.