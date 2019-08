Efteling-shows Aquanura en Raveleijn liggen al dagen stil vanwege storingen

Video Twee gewonden bij ongeluk met crossau­to's in weiland in Rijswijk

8:09 RIJSWIJK - Twee traumahelikopters zijn woensdagavond rond 22.15 uur opgeroepen voor een ongeval in een weiland aan de Hazenkamp in Rijswijk. Daar is een auto in de sloot gereden, waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Een ander raakte lichtgewond.