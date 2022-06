Eén persoon gewond bij ongeval met twee auto's in Vlijmen

Dief steelt auto van bezorger die pizza aflevert, wagen teruggevon­den via app op telefoon

WAALWIJK/KAATSHEUVEL - Een 33-jarige man is dinsdagavond aan de Horst in Kaatsheuvel aangehouden omdat hij in de gestolen bezorgauto van een pizzabezorger reed. De wagen werd meegenomen toen de bezorger in Waalwijk een bestelling afleverde.

