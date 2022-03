Eén of twee uur gratis parkeren in Waalwijks centrum is nu echt snel voorbij: ‘Het leidde tot te grote tekorten’

In memoriam: Thomas Westerhout, markante Werkendam­mer en kenner van de geschiede­nis

WERKENDAM - Thomas Westerhout is zondag 6 maart geheel onverwacht op 73-jarige leeftijd overleden. Westerhout was een markante Werkendammer, onder meer bekend door de vele boeken die hij schreef over de geschiedenis van zijn geboortedorp en over de Biesbosch.

13:08