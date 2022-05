Een losse stoeptegel of zwerfafval, geef het door via Fixi: Waalwijk stapt over op nieuw meldsysteem

Volgens de gemeente spelen inwoners zelf ook een belangrijke rol bij het schoon, groen en veilig houden van hun buurt. Ze moeten aan de bel trekken als ze iets onveiligs zien of ergens overlast van ervaren. Vanaf maandag kan dat via de speciale website (waalwijk.nl/melding) en gratis app van Fixi.

Meer klachten?

Het is mogelijk om foto’s aan de melding toe te voegen. Ook zien melders op een kaart of al meer ‘klachten’ zijn doorgegeven over hetzelfde onderwerp en locatie. Via de app is bovendien te volgen wat er met hun melding gebeurt.

Wie minder goed uit de voeten kan met internet of mobiel kan nog wel via telefoonnummer 0416-683456 een melding doen. Een ambtenaar voert deze bij Fixi in. De gemeente houdt de mensen telefonisch of per email op de hoogte over de voortgang.