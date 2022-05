Een eigen plek op woonwagenkamp? Het is nu aan de rechter: 'Zussen wachten al jaren’

update Boosheid en verontwaar­di­ging over keuze: na 80 jaar ander Lunapark op kermis Drunen

Veel teleurgestelde en soms verontwaardigde reacties op het bericht van de firma Reemer, nu het Lunapark van dat bedrijf voor het eerst in bijna tachtig jaar níet op de Drunense kermis zal staan. Gebr. Regter, die de kermissen in Heusden organiseert, heeft voor een ander gekozen. Chris Reemer: ,,Het is voor ons een enorme schok.”

15:39