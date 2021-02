Duitsers schieten verkeerde wolf af, waarschijnlijk moeder van ‘onze’ Billy

Is troetel­wolf Billy afgeknald in Frankrijk? Kan bijna niet missen

22 oktober Wolf Billy is waarschijnlijk dood. Nadat hij al in Nederland en België behoorlijk huishield onder kleinvee, zit het er dik in dat dit gedrag hem in Frankrijk fataal is geworden. Hoewel hard dna-bewijs nog ontbreekt, hadden de Fransen blijkbaar minder clementie met doldrieste Billy.