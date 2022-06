Duinboeren stappen niet op de trekker naar Den Haag, open dag in Vlijmen druk bezocht

Syrische Farah is geslaagd voor de havo in Waalwijk, maar was dat al lang voor het leven: ‘Hier is de hemel voor mij’

Farah Naddaf, leerlinge van het Willem van Oranje College in Waalwijk, is geslaagd voor de havo. Als bootvluchtelinge kwam de Syrische zeven jaar geleden in Nederland aan. ,,Die verschrikkelijke overtocht heeft me ook wat gebracht.”

10 juni