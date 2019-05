‘Drugsverkoper 2.0' uit Werkendam leverde als ‘Smurfs’ op darkweb duizenden bestellingen over de hele wereld, mogelijk jarenlange celstraf

WERKENDAM - Een jarenlange celstraf staat de online drugsdealers uit Werkendam en Amsterdam te wachten als het aan het OM ligt. Ze leverden meer dan 22.000 bestellingen over de hele wereld af, vanuit een speciaal ingerichte locatie in Werkendam, waar een 49-jarige man woonde. Drugskopers konden het anoniem bestellen op het darkweb, waardoor de officieren van justitie de verkopers ‘drugsdealers versie 2.0' noemen.

Het huis van de 49-jarige in Werkendam lag vol met drugs: 38.000 xtc-pillen, kilo's ketamine en MDMA, vijf kilo cocaïne, en duizenden zegels LSD. De drugs lagen verstopt in speciale 3D-geprinte verpakkingen, zoals make-updoosjes. ,,Een ingenieuze manier om de drugs voor de Douane verborgen te houden”, zeggen de officieren van justitie.

Politie keek mee

De Werkendammer werkte samen met twee mannen uit Amsterdam (51 en 53), die al sinds 2016 als online drugsdealers actief waren volgens het OM. Toen opereerden ze onder verschillende namen op de Hansa Market op het darkweb. De politie en OM hielden de versleutelde online markt draaiende, om de drugsverkopers achter de site te kunnen traceren.

Toen Hansa Market definitief werd stilgelegd, verplaatsten de verkopers hun verkoopsites naar een andere plek op het darkweb. Ook veranderden de verkopers van naam. Vanaf dat moment konden de drugs besteld worden bij Smurfs, Olaf, Rubiks en mr. Bubblebgum.

Ze hadden een goede naam, zo bleek uit het ratingsysteem op Hansa Market. ,,Daarmee werd ook via deze anonieme wereld duidelijk wie betrouwbaar is en wie niet”, aldus de officieren maandag. Het was zelfs mogelijk pas te betalen als de bestelling was geleverd. Uiteraard in een cryptomunt als de bitcoin.

Verdachte vergeet versleuteld te communiceren

Deze markten bieden een oplossing voor twee klassieke problemen: het weten of de andere partij te vertrouwen is, en of of de identiteit wel voldoende afgeschermd kan worden. Maar dát was niet helemaal gelukt, zegt het Landelijk Parket.

De verdachten dachten dat via het darkweb goed geregeld te hebben, maar een onderzoek van de politie leidde uiteindelijk toch in hun richting. Postpakketten werden getraceerd en een van de verdachten vergat een enkele maal versleuteld te communiceren. Zo werden onder andere de bestellijst en de afleveradressen gevonden. De verkopers bleken klanten te hebben over de hele wereld. Inmiddels zijn via Europol diverse landen geïnformeerd over de afleveradressen.

Avatars

Bij de aanhoudingen, waarbij ook de 33-jarige vriendin van een van de Amsterdammers werd aangehouden, vond de politie in hun kantoor in Amsterdam, in de printerboerderij in Werkendam en in de woonhuizen van de verdachten nog meer drugs, veel enveloppen, en enkele vuurwapens en munitie.

Bovendien werden de ‘avatars’, de onlinesymbolen van de verkopers, (Smurfs, Rubiks, Olaf en Bubblebgum) in beslag genomen.