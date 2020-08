Dronken man met bebloed gezicht loopt tegen het verkeer in op vluchtstrook A59 bij Waspik

Gemaal geeft natuur een boost: waterhuis­hou­ding in de verre omtrek letterlijk op zijn kop gezet

8 augustus Het is amper te zien, maar achter de Zomerdijk in Waalwijk bouwt het waterschap aan een miljoenenproject; een gemaal dat de waterhuishouding in de verre omtrek letterlijk op zijn kop zet. Het water gaat de andere kant op stromen. Waarom? Het is goed voor de natuur.