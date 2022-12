Drie woonwijken in Altena versneld van het gas af. ‘Draagvlak is belangrijk’

‘Kijken naar draagvlak’

Bij die selectie wordt niet alleen gekeken naar de technische kanten, maar ook of er voldoende draagvlak bij de bewoners is om hieraan mee te werken. Van Vugt beseft goed dat er voor de bewoners veel bij komt kijken.

Inmiddels is hard gewerkt om de openbare verlichting voor honderd procent LED te maken. Van Vugt: ,,Altena is hiermee een van de koplopers.” Ook wat het aantal geplaatste zonnepanelen betreft gaat het goed in Altena, aldus Van Vugt. ,,We lopen voorop. De oorlog in Oekraïne verscherpt het energiebewustzijn en de urgentie, hoe erg de oorlog ook is. Je doet het ook omdat het een goede investering is.”