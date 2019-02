Drie gewonden door ongeluk in Waalwijk, auto belandt ondersteboven in het ijskoude water

Willem van Oranje College heeft zelf politie ingescha­keld om scholieren­ge­vecht te voorkomen

13:44 WAALWIJK - De politie heeft donderdag voorkomen dat leerlingen van het Willem van Oranje College en daarbuiten in Waalwijk met elkaar op de vuist zouden gaan. Via Whatsapp zouden leerlingen elkaar hebben uitgelokt, maar uiteindelijk is escalatie voorkomen. De schoolleiding heeft op tijd ingegrepen. ,,Eigenlijk is er helemaal niks gebeurd,” zegt directeur Kees Smit.