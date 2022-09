Drie dagen muziek in De Voorste Venne

Léon derde op het WK voor biersomme­liers: ‘Ons team heeft bierge­schie­de­nis geschreven’

ALMKERK/MÜNCHEN - Toen Léon Rodenburg in februari 2022 zijn opleiding tot biersommelier afrondde, kon hij niet vermoeden dat hij al in datzelfde najaar op het WK in München stond. Afgelopen weekend wist hij daar de derde prijs te behalen.

13 september