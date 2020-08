Drie auto's botsen op A59 bij Waspik

In ‘Asterix- en Obelixdorp’ Herpt houden ze glasvezel graag in eigen hand

20 augustus HANK - Heel Herpt aan de glasvezel? Graag, zegt Initiatiefgroep Glasvezel. Maar dan niet via het door de gemeente voorgestelde Delta Fiber, maar via LangstraatGlas. ,,Goedkoper, je hebt een vinger in de pap en je bent vrijer in je keuze. We voelen als een soort Asterix- en Obelixdorp.”