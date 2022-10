Drie alternatieven voor afgeschoten plan woningbouw Villaforte-terrein

Het Plein krijgt een V-teken: méér dan herinne­ring aan het inslaan van vliegende bommen

VLIJMEN – Raar maar waar. Cees Akerboom woonde al bijna 45 jaar in Vlijmen, is geïnteresseerd in geschiedenis, maar had nog nooit gehoord van de verwoestende V1-inslagen in de Tweede Wereldoorlog. Toen hij er wél van hoorde, schreef hij een gedicht. Het komt op het V-teken dat het Plein gaat sieren.

25 oktober