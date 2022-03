‘Doodeng’ om zo’n glas te poetsen, maar museum is enorm blij met gift van anonieme weldoener

HEUSDEN - Duur? Ach ja, wat is duur? 250 jaar geleden kostten ze ongeveer het jaarsalaris van een onderwijzer. En anno 2022 zal het ook al snel gaan om ‘enkele tienduizenden euro's’, schat Hildo van Engen. Maar wat veel belangrijker is: Het Gouverneurshuis heeft er weer twee hensglazen bij. ,,Een buitenkansje.”

Die laatste typering kán doen vermoeden dat het Heusdense museum zelf diep in de buidel heeft getast om de twee glazen aan te schaffen. Maar dat klopt niet. Het bestuur hoefde in feite alleen maar ‘ja’ te zeggen tegen een aanbod. Een aanbod van kunst- en antiekhandel Frides Laméris uit Amsterdam, namens een particulier. Blijft natuurlijk overeind dat zo’n aanbod wel een buitenkansje is. ,,We hoefden dan ook niet lang na te denken.”

Gulle gevers

Dank dus aan de anonieme particulier die Het Gouverneurshuis wel heel goed gezind is, waardoor het museum ‘twee hoogst belangrijke objecten’ aan z’n collectie kan toevoegen. Zoals ook midden jaren 80 van de vorige eeuw al een hele serie hensglazen richting Heusden kwam. Rond 2004 kon Het Gouverneurshuis opnieuw twee van die pareltjes verwerven. ,,Met behulp van fondsen, bedrijven en gulle mensen”, aldus secretaris Van Engen.

Volledig scherm De twee nieuwe hensglazen die Het Gouverneurshuis in Heusden heeft gekregen van een anonieme weldoener. © Isabelle de Groot

Hensglazen of -bekers hebben alles te maken met de waterschappen. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het gebruikelijk dat heemraden (leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) bij hun aantreden een fraai glas aanboden; een hensglas dus. Op de waterschapsglazen kwam aan de ene kant een gravure van het familiewapen van de schenker; aan de andere kant kwam een afbeelding van een bepaald thema. ,,De gravures waren echt vakwerk”, stelt Van Engen.

Bij speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld bij de schouw van de dijken, dronken de heemraden allemaal uit dezelfde beker. ,,Het was daarmee ook een teken van verbroedering”, aldus Van Engen, tot voor kort streekarchivaris van Streekarchief Langstraat Heusden en Altena (Salha).

De glazen zijn gemaakt van loodglas. Hoewel de glazen op zich sierlijk en rank zijn, zijn ze tegelijkertijd juist door het gebruik van loodglas ook best zwaar. ,,Het zijn eigenlijk soort bokalen. Ze kunnen tegen een stootje, maar het blijft glas. Ik heb er al eens eentje opgepoetst, doodeng”, vertelt Van Engen.

Het oudste van de twee glazen is 260 jaar oud. Op het glas prijkt de naam van Hendrik de Jongh én een afbeelding van de vestingwallen van Heusden. De Jongh trad in 1762 toe tot het bestuur van het waterschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Land van Heusden. ,,Hij was een telg uit een bekende familie in Hedikhuizen en Haarsteeg. Mensen die vertegenwoordigd waren in dorpsbesturen en waterschappen”, weet Van Engen. ,,1762 was het eerste jaar dat alle heemraden zelf voor een glas moesten zorgen.”

Volledig scherm Hildo van Engen. © Roel van der Aa Het andere glas is wat jonger en dateert uit 1788. Het is van Huibert Verhoeven, die als afbeelding koos voor de wapens van de vijf admiraliteitscolleges in de Nederlanden. Over de achtergronden van Verhoeven is iets minder bekend.

Van Engen heeft een grote wens: een boekje maken over de hensglazen. ,,Met daarin het verhaal achter elk glas en een toelichting van wie het glas was.” Wat Van Engen komt in zo'n boek niet alleen het verhaal van de dertien glazen die Het Gouverneurshuis nu rijk is, maar ook dat van de tien die in het Noorbrabants Museum in Den Bosch staan. ,,Dan kunnen ze in volle glorie tot hun recht komen. Met die 23 hebben we samen alle glazen waarvan bekend was dat ze er nog waren.”

Niet bang voor dieven

De twee nieuwe topstukken hebben inmiddels een plekje gekregen in vitrines van Het Gouverneurshuis. Uiteraard worden ze goed beveiligd. ,,Een dief zou er toch niets mee kunnen. Als je ze aanbiedt, weet iedereen waar ze vandaan komen. Het zijn ook weer geen Van Gogh’s, die je laat stelen om in je huis te zetten.”