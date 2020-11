Dieven duwen auto's omver om katalysatoren te stelen in Waalwijk en Rijen

Harmonie Kaatsheu­vel valt in de prijzen met project Here to Stay

2 november KAATSHEUVEL - Harmonie Kaatsheuvel is met haar jubileumproject Here to Stay in de prijzen gevallen. De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie reikt jaarlijks de KNMO-Award uit voor de meest creatieve en innovatieve ideeën in de amateursector. De jury heeft de Kaatsheuvelse vereniging beloond met een tweede prijs. De eerste plek is voor de theatrale productie van het Twents Jeugd Orkest uit Hengelo.