Dierenarts moet 19 dieren laten inslapen vanwege brandwonden na grote stalbrand in Nieuwendijk

Heusden gaat vastgoed­sec­tor waarschu­wen voor gevaar uit criminele hoek

VLIJMEN - Heusden gaat met onder meer makelaars, handelaren in vastgoed en mensen uit de financiële dienstverlening om tafel om te praten over criminelen die voor hun illegale praktijken gebruikmaken van panden in de gemeente. ,,We willen ook de weerbaarheid en de bereidheid om aangifte te doen verhogen.”

14 juni