Deze drie tweelingen uit Elshout groeiden op in een gezin van vijftien: ‘Zoiets zou tegenwoordig niet meer kunnen’

Als er een tweeling wordt geboren, is dat een mooie speling van de natuur. Of, voor zij die geloven in een hogere macht, een bijzonder geschenk van God. Toen Cor van Mook - van Weert op 7 juni 1958 een jongen, Jan, en een meisje, Ria, op de wereld zette, kwamen echter geen gelukwensen over de lippen van de huisarts. Integendeel, hij keek bedenkelijk. Deed een tijdje later zelfs een heel opmerkelijk voorstel: hij en zijn vrouw, die ongewild kinderloos waren, zouden de tweeling van Antoon en Cor eventueel willen adopteren.