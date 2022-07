Deurzakker achter de dj-knoppen: ‘Vermaak ik mensen, dan vermaak ik mezelf’

Zaterdagavond, De Gildenbond in Kaatsheuvel. Het lijkt wel alsof Ibiza daar naar binnen is gewaaid, zo relaxed is het er. Vooral te danken aan de diskjockey, die precies weet hoe de sfeer op dit zo populaire Spaanse eiland is: zeer gemoedelijk, je druk maken is not done. Hij komt er dan ook al bijna dertig jaar, woont er negen maanden per jaar met zijn vrouw Dianne Teurlings.